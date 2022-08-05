إحالة 69 عاملا في المصالح الحكومية والوحدات الصحية بالبحيرة للتحقيق

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، أمس الخميس، حملات رقابية مكثفة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة على المصالح الحكومية والوحدات الصحية والمستشفيات لمتابعة سير العمل والتزام الموظفين بتواجدهم خلال أوقات العمل الرسمية.

إحالة 51 عاملا للتحقيق

وأسفرت الحملات عن إحالة 51 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، كما تم إحالة 18 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني أيضا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة أهمية متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بشتى نطاق مدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة دمنهور حملة رقابية مكبرة على عدد من المنشآت الصحية، أسفرت عن إحالة 5 بالوحدات الصحية للتحقيق، حيث تركوا العمل دون سند قانوني في أوقاته الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم إلى التحقيق.

حملات مفاجئة في كفر الدوار

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملة رقابية مفاجئة على مستشفيات ووحدات صحية بنطاق المركز، أسفرت عن إحالة 8 عاملين بوحدات صحية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني، وجرى إحالتهم لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما شهد مركز أبو المطامير أيضا حملة رقابية أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق وتم اتخاذ القرار اللازم حيالهم.