الأهالي يوضحون تفاصيل حريق سوهاج المروع: ألسنة لهب وصرخات وجثث متفحمة

صرخات مدوية شقت السكون منبعثة من إحدى الشقق السكنية بعمارات الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، حيث فوجئ الأهالي بألسنة النيران تمتد من نوافذ إحدى الشقق السكنية، ليتم الاتصال بشرطة نجدة سوهاج واستدعاء سيارات الإطفاء.

وتبين أن مصدر الصرخات ربة منزل وأطفالها الخمس بداخل الشقة المحترقة وقد حاول الأهالي إسعافهم لحين وصول سيارات الإطفاء لموقع الحادث.

الدفع بسيارات إطفاء

وتم الدفع بعدد ثلاث سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة عليه، وقد جرى السيطرة على الحريق قبل وصوله للشقق السكانية الأخرى.

وقال محمد الشريف، شاهد عيان، لـ«الوطن»، إنه كان يركن سيارته بجانب العقار ، ليفاجأ بالدخان يغطي المكان وبألسنة اللهب تخرج من نافذة إحدى الشقق السكنية ليسرع وآخرون بمحاولة الإطفاء واستدعاء النجدة.

استخراج الخمسة أطفال ووالدتهم من النيران

وتمكنت سيارات الإطفاء فور وصولها من إخماد الحريق واستخراج الأطفال ووالدتهم، حيث خرج 5 أطفال كانت حالتهم «صعبة للغاية»، حسب وصف شاهد العيان، مضيفا «الأطفال شكلهم يبكي أنا منمتش من وقتها مش عارف أتمالك أعصابي ربنا يكون فى عون أهلهم».

وأضافت مشيرة أحمد، إحدى جيران الواقعة، أنها فوجئت بصرخات لتشاهد من النافذة دخانا بالجو ونيرانا ممتدة من عمارة مجاورة، وأسرعت وآخرون لمحاولة الإنقاذ، خاصة لمعرفتها بربة المنزل «كريمة» وأبنائها، وقد فوجئ الجميع بخروج الأطفال بعضهم متفحم قائلة «كان صعب المشهد، ربنا يلطف بيهم وبأهلهم».

الإخطار الأمني

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق بشقة ملك «كريمة» بحي الكوثر بمحافظة سوهاج تقطنها وأفراد أسرتها خمسة أطفال وزوجها، وقد أسفر الحادث عن إصابتها ومصرع 3 من أبنائها أثناء إسعافهم.