بعد مصرع 3 من أطفاله في حريق.. رب أسرة يصاب بجلطة في سوهاج

أصيب رب الأسرة الذي لقى 3 من أطفاله مصرعهم وأصيبت زوجته و2 من أبنائه بحروق، بجلطة عند سماعة الخبر، إذ لم يكن متواجدا في الشقة وقت وقوع الحادث، بحي الكوثر بمحافظة سوهاج.

حيث تم إبلاغ الأب بالحادث أثناء عمله، ليعود لمسكنه ويجده متفحما فسقط مغشيا عليه ونقل لمستشفى سوهاج العام لإسعافه.

نشوب النيران بالمنزل

وكانت قد نشبت النيران بإحدى الشقق السكنية، بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، مما نتج عنه إصابة 5 أطفال ووالدتهم بحروق من الدرجات الثلاث وقد تم نقل 4 من الأطفال لمستشفى سوهاج العام لإسعافهم فيما جرى نقل الأم والطفل الأصغر لمستشفى أخميم المركزي لإسعافهما، كما تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من شرطة نجدة سوهاج بوجود حريق داخل إحدى عمارات مساكن وزارة الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب حريق بشقة سكنية ملك المدعوة «كريمة»، 35 عاما، تقيم بها رفقة أطفالها الخمس وزوجها والذي كان بمقر عمله بتوقيت الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة.

حصر الضحايا

وقد تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث حيث نقل الطفل أدهم أحمد ثابت، 13 عاما، وشقيقتيه شاهندة، 9 أعوام، وأمنية، 7 أعوام، وهاجر، 8 أعوام، إلى مستشفى سوهاج العام وقد توفى 3 من الأطفال إثر الحادث.

هذا وتم نقل الطفل آدم، عام واحد، ووالدته لمستشفى أخميم المركزي لإسعافهما وقد تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.