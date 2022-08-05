مقتل شاب على يد صديقه بطعنة في الصدر بسبب مشادة كلامية بساحل شبرا

لقي شاب مصرعه إثر تلقيه طعنة في الصدر من صديقه في مشادة كلامية بينهما بمنطقة ساحل شبرا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسين.ع.ع 26 سنة»، وبالفحص تبين إصابته بجرح طعني في الصدر، وكشفت التحريات أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بينهما قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه وسدد طعنة نافذة للمجني عليه وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء.

المجني عليه توفي قبل وصوله

وأوضحت التحريات أن الأهالي حملوا المجني عليه وذهبوا به إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلًا أنه توفي قبل وصوله، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يتعمد قتل صديقه بل كان يدافع عن نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.