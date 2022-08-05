منح دراسية لطلاب الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة.. إعفاء وتخفيض للرسوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن دخول مجموعة من الجامعات الأهلية الجديدة الخدمة التعليمية، مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن هذه الجامعات تعمل على تقديم تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب في مختلف تخصصات الجيل الرابع.

وأكدت جامعة بنها الأهلية، أنها تسعى لاجتذاب أفضل الطلاب المتفوقين علميا، وأخلاقيا، ورياضيا، ولتحقيق ذلك تقدم الجامعة مجموعة من المنح المتنوعة لتشجيع واجتذاب الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعة لتحقيق رسالتها والتي أنشئت من أجلها.

منح للعشرة الأوائل في الثانوية العامة

وأضافت في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، أنه يُمنح الطلاب العشرة الأوائل من كل شعبة من الثانوية العامة «علوم – رياضة - أدبي» والراغبين بالالتحاق ببرامج الجامعة إعفاء كامل من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية.

وقالت: يُمنح الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس STEM والراغبين بالالتحاق ببرامج الجامعة نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية تصل إلى 40%.

وأكدت أنه يُمنح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «أو ما يعادلها» والمتفوقين رياضيا وفنيا منح تصل للإعفاء الكامل من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية.

ونوهت إلى أنه يُمنح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «أو ما يعادلها» من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية الحكومية تخفيض للمصروفات الدراسية تصل الى 25%.

«النشار»: منح دراسية للمتميزين

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد النشار، وكيل مؤسسي جامعة حلوان الأهلية، إن الجامعة ستقدم مجموعة من المنح الدراسية للطلاب المتميزين وأصحاب الحالات الخاصة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة حريصة على اجتذاب الطلاب المبدعين والمتميزين.

وأضاف «النشار»، أن برامج الجامعة ضمن برامج الجيل الرابع، موضحاً أن الجامعات الأهلية أنشأت بفلسفة جديدة ابتكارية غير فلسفة التعليم التقليدية، مؤكداً أن هذه الجامعات ستعمل على تقديم تعليم على مستوى متميز.