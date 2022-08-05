مصرع ربة منزل سقطت من بلكونة شقة صديقتها في ظروف غامضة بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط ربة منزل من بلكونة شقة صديقتها ومصرعها على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

استدعاء زوج الضحية وصديقتها

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، كما طلبت النيابة استدعاء زوج المتوفاة وصديقتها وزوجها لسماع أقوالهما حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرط حلوان بلاغا بسقوط ربة منزل من بلكونة إحدى الشقق بدائرة قسم الشرطة ووفاتها على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «آية ي. ح. ح»، 26 سنة ربة منزل، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود كسور في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات أن الشقة ملك صديقة المتوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة وملابساتها.