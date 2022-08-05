مصرع ربة منزل في مشاجرة مع جارتها بسبب لعب الأطفال في الدقهلية

لقيت ربة منزل في محافظة الدقهلية اليوم، مصرعها متأثرة بإصابتها في رأسها على يد جارتها في قرية «تيرة» مركز نيروه في مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال، إذ عند نقل المجني عليها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة، وفور علم الأهالي بوفاتها تجمعوا عند منزلها وانتقل قوة أمنية في مكان الحادث لمنع حدوث أي خلاف جديد بين طرفي المشكلة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع ربة منزل

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث ‏الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروه، بوصول ربة منزل إلى مستشفى نبروه المركزي، وتوفيت في استقبال المستشفى متأثرة بإصابتها في رأسها ويشتبه في إصابتها جنائيا.

اتهام الجارة بإصابة المجني عليها

انتقل مأمور ومباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ربة منزل تدعى نورا أحمد إبراهيم رمضان، مقيمة بقرية تيرة، دائرة المركز، واتهمت أسرتها جارتهم بالاعتداء عليها بالضرب مما تسبب في وفاتها.

وبالفحص تبين وجود خلافات جيرة بين المجني عليها، وجارتها بسبب لعب الأطفال، منذ فترة، إلا أن هذا الخلاف تجدد أمس، ونشبت مشاجرة بينهما، تعدت فيها المتهمة على جارتها بالضرب على رأسها، من تسبب في إحداث إصابات بها، وجرى نقلها إلى مستشفى نيروه المركزي لعلاجها، إلا أنها توفيت فور وصولها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.