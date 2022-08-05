«مش مصدقة إنهم ماتوا».. والدة الأطفال ضحايا حريق سوهاج تكشف التفاصيل لـ«الوطن»

بدموع لا تتوقف وبقلب يعتصره الحزن، كشفت الأم المكلومة «كريمة»، 35 عاما، تفاصيل الحريق الهائل بشقتها والذي فقدت فيه أبناءها الثلاثة معا، أدهم وأمنية وشاهندة، بينما ترقد ابنتها الرابعة «هاجر» بعناية الأطفال بمستشفى سوهاج العام، في حريق شقتها السكنية بمساكن الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج فيما أصيب رضيعها «آدم» عام واحد بحروق أصابتها هي أيضا بالحريق.

النار دخلت الغرفة عليهم

وقالت الأم المكلومة، لـ«الوطن»، غير مصدقة وفاة أبنائها حتى الآن: «كنا نايمين بالأوضة أنا والأولاد الخمسة، وصحيت على ريحة دخان شديدة كتمت نفسى، بفتح باب الأوضة لقيت الشقة كتلة نار والدخان والنار دخلوا علينا ومعرفتش أروح فين ولا أجى منين وصحى العيال وفضلنا نصرخ ومش عارفين نروح فين ونيجى منين الشقة كتل نار، لحد ما أغمى علينا وفوقت بالمستشفى، أدور على عيالي»، ثم امتنعت الأم عن الحديث لتبحث عن أبنائها، متسائلة عنهم.

الأم «سرقاها السكينة»

وأضاف عم الأطفال «محمد» أن زوجة أخيه بحالة صدمة ولم يتبينوا منها سوى هذه الكلمات قائلا «سرقاها السكينة ومصدومة يا ريتها تصرخ، ومقالتش غير كدا ومعرفنش سبب الحريق لدلوقتي».

يذكر أن الأب كان بمقر عمله، عندما تم إبلاغه بالحادث، ويجد أن شقته قد إحترقت بالكامل ووفاة ثلاثة من أبنائه ليصاب بجلطة نقل على إثرها لمستشفى سوهاج العام لإذابتها وإسعافه.

تفاصيل الحادث

وكان قد لقى 3 أطفال مصرعهم في حريق نشب بإحدى الشقق السكنية، بمساكن وزارة الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، بينما أصيب 2 أشقائهما ووالدتهما بالحريق الذى تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة على عليه وإخماده.