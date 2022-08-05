الجهات المختصة تنتدب لجنة فنية لبيان أسباب حريق سوهاج وتصرح بدفن الجثث

انتقلت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج لموقع حادث حريق شقة مساكن الأوقاف بحي الكوثر، لمعاينة الحادث، حيث تم انتداب لجنة فنية لرفع الأدلة الجنائية للوصول لأسباب الحادث.

التصريح بدفن الجثث

كما تم التصريح بدفن الجثث الثلاث للأطفال الأشقاء الذين لقوا مصرعهم بالحريق، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد لقى 3 أطفال مصرعهم بحريق نشب بإحدى الشقق السكنية، بمساكن الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، وقد تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، قبل وصوله للشقق السكنية المجاورة بمساكن الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج.

بينما أصيب اثنان أشقاؤهم بالحادث وكذلك والدتهم ويجرى إسعافهم.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة سوهاج، والعميد محمد طه رئيس مباحث المديرية بوجود حريق داخل إحدى عمارات مساكن وزارة الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج ووجود ضحايا ومصابين.

حالة الضحايا

وتبين إصابة كل من «كريمة. م»، 35 عاما، وأطفالها الخمس «أدهم أحمد ثابت»، 13 عاما، وشقيقتيه الطفلة «شاهندة»، 9 أعوام، وشقيقته «أمنية»، 7 أعوام، وشقيقته «هاجر»، 8 أعوام، وشقيقهم «آدم»، عام واحد، وقد لقى الثلاث أطفال الكبار مصرعهم بينما ترقد «هاجر» داخل غرفة عناية الأطفال بمستشفى سوهاج العام ويجرى إسعاف الأم والطفل الصغير.