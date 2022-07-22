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أحمد فايق يقبل رأس أستاذ أمراض قلب: «ربنا يكرمك على كل اللي بتعمله»

كتب:

محمد عزالدين
11:06 م | الجمعة 22 يوليو 2022
الإعلامي أحمد فايق والدكتور محمد شريف مختار

الإعلامي أحمد فايق والدكتور محمد شريف مختار

قبّل الإعلامي أحمد فايق، رأس الدكتور محمد شريف مختار، أستاذ أمراض القلب، ورئيس مجلس إدارة الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، تقديرا لإسهاماته العلمية، قائلا له: «حضرتك عالم جليل، وأنا بعشق حضرتك، ربنا يكرمك على كل اللي بتعمله لكل المصريين، بشكر حضرتك».

لازم تعرف تاريخ مرضك

وجه «مختار»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC»، رسالة لمن لديه تاريخ أسري من الموت المفاجئ، عليه الإبلاغ عن حالته، ضمن مشروع إنقاذ حياة.

وتابع: «لازم تعرف التاريخ المرضي، وأقاربك من الدرجة الأولى أو التانية، يعملوا فحص مبدأي، يشمل أشياء بسيطة مثل الفحص الإكلينيكي ورسم القلب والموجات الصوتية، وقد يمتد لأكثر من ذلك، إذا تم الشك في الشرايين التاجية أو الكهروفسيولوجية».

برامج تدريب الإنعاش القلبي

ولفت إلى أنه يجب الالتحاق ببرامج التدريب للإنعاش القلبي الأساسي، لأن عابر السبيل إذا قام بالإنقاذ، فرصة رجوع المريض للحياة الطبيعية دون تأثر عقله، موضحا: «المخ عاوز 4 أو 5 دقايق وإلا الذاكرة بتفقد والشخصية بتتغير وكل تأخير في إنقاذ المريض تتناقص فرصة حياته بمعدل من 7%».

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