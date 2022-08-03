مصرع عامل غرقاً في ترعة المحمودية بالبحيرة.. الثاني خلال ساعات

لقى عامل مصرعه غرقاً في ترعة المحمودية، أمام قرية «شدرشة»، التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وهي حالة الغرق الثانية التي تشهدها محافظة البحيرة خلال ساعات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة المحمودية، يفيد باستقبال المستشفى العام جثة عامل، لقى مصرعه غرقاً في ترعة المحمودية، أمام قرية شدرشة، التابعة لذات المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الدفع بقوات الإنقاذ النهري

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة وتبين أن المتوفي عامل يدعى «عماد عبده محمد السيد»، 35 سنة، مقيم مركز الرحمانية، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

غرق طالب بترعة المحمودية

وشهدت ترعة المحمودية أيضاً، في وقت سابق عصر اليوم الأربعاء، مصرع طالب غرقاً، وجرى انتشال جثته بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.