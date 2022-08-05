إنقاذ 59 حالة من الغرق بشاطئ رأس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ونجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 59 حالة من الغرق وتسليم 127 طفلا تائها إلى ذويهم خلال اليوم الجمعة، فيما كثفت الوحدة المحلية بالمدينة، جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

إنقاذ 59 حالة غرق

وفي هذا السياق، فقد استمرت الوحدة في تنفيذ خطتها لتأمين الشاطئ وتزويده بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية، ومبانٍ إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما وقد نجحت تلك الفرق في إنقاذ 59 حالة من الغرق وتسليم 127 طفلا تائها إلى ذويهم خلال اليوم الجمعة.

استمرار رفع الإشغالات

وفي سياق متصل، واصل رجال الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي في رفع الإشغالات على مدار اليوم بشارع النيل ومنطقة السوق الحضاري وعدد من مناطق المدينة بالاشتراك مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة وقوات شرطة المرافق لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات المخالفة؛ يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كل المخالفات بجميع مناطق المدينة.