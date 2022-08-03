قطع المياه عن مناطق في دمياط والقليوبية بسبب الأعطال الطارئة

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ودمياط عن قطع وضعف المياه عن بعض المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي بسبب أعمال ربط خط مياه بالمحطة.

عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1000مم خرساني، مما يسبب انقطاع وضعف المياه بمدينة ومركز طوخ.

قالت شركة المياه إنَّه تمّ البدء في الأعمال 4 صباحاً وسيتمّ الانتهاء 4 مساءً، وتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بالقرى المتأثرة بالضعف، معربة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، لافتًا إلى أنَّه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفي حال طلبها رجاء الاتصال على رقم 01200288880.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أنَّه سيتمّ قطع المياه عن قرية أم الرزق وكفر شحاتة الساعة 9 صباح الاثنين 3 أغسطس الجاري حتى الساعة 12 ظهر اليوم، مبينًا أنَّ سبب الانقطاع أعمال ربط خط مياه 560 مم بمحطة كفر ميت أبو غالب.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع، لافتًا إلى أنَّ الشركة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في مناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

بدء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد 16 بمدينة رأس البر

وأشارت شركة المياه بدمياط إلى أنَّه تمّ بدء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد 16 بمدينة رأس البر الذي نتج عنه انقطاع المياه عن مدينة رأس البر وجارى أعمال الصيانة اللازمة، لافتة إلى أنَّها ستوفر سيارات مياه للمناطق المتأثرة التي يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.