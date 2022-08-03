وفاة 28 شخصا وإصابة 46 آخرين في حوادث الطرق خلال 12 ساعة بعدة محافظات

شهدت عدة محافظات وقوع حوادث طرق مروّعة على مدار الساعات القليلة الماضية، مما أسفر عن خسائر كثيرة في الأرواح وإصابات بالجملة، في حلقة جديدة من حلقات مسلسل «نزيف الأسفلت» بسبب القيادة بسرعة جنونية، حيث لقي 28 شخصاً مصرعهم بينهم 17 دفعة واحدة في حادث بسوهاج، كما أصيب 46 آخرين بينهم سائحة ألمانية في حوادث تصادم ودهس متفرقة بمحافظات، البحيرة، والشرقية، والمنوفية، وسوهاج، والساحل الشمالي، وبني سويف، والمنيا، وقنا.

إصابة 4 في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة – إسكندرية الزراعي، بنطاق مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 4 بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما «نقل» والأخرى «سوزوكي» على طريق «القاهرة - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إيتاي البارود تحت تصرف الجهات المختصة.

إصابة شخصين في حوادث بالمنيا

أصيب شخص سوري الجنسية بإصابات متنوعة إثر سقوطه من قطار أثناء استقلاله له في نطاق مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بعدما إختل توازنه، فيما جرى نقله لمستشفى سمالوط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب شاب بإصابات متنوعة إثر سقوطه من سيارة ربع نقل على طريق «مصر - أسوان» الزراعي أمام قرية «البرجاية» بدائرة مركز المنيا، وجرى نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم بعدما أصيب بكسور مضاعفة.

مصرع طفل أسفل عجلات لودر بالمنيا

تسببت السرعة الزائدة في مصرع طفل دهساً أسفل عجلات لودر أثناء عبوره الشارع في قرية زعبرة بنطاق مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرمواس العام تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفلة صدمتها دراجة بالمنيا

لقيت طفلة تدعى «جومانا. ع. ع»، 4 سنوات، مصرعها بعدما صدمتها دراجة نارية اقتحمت الرصيف أثناء تنزهها برفقة أسرتها بكورنيش النيل أمام مسجد الفولي بمدينة المنيا، حيث سقطت جثة هامدة غارقة في دمائها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، كما تم ضبط السائق وعمل تحاليل تعاطي له وتبين أنّه كان تحت تأثير المواد المخدرة «التامول» و«الحشيش».

مصرع 17 وإصابة 4 آخرين بسوهاج

لقي 17 شخصاً مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق مركز جهينه بمحافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، بينما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة شخصين في تصادم بسوهاج

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين نصف نقل تابعتين لإحدى الشركات، على الطريق الدائري بنطاق مركز أخميم بمحافظة سوهاج، مما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهم لمستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج.

مصرع 3 شباب في تصادم ببني سويف

وقع حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتينن على طريق بني صالح – علي خليل بدائرة مركز الفشن بمحافظة بني سويف، مما أسفر عن مصرع 3 شباب، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 5 في حادثين ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، حادثين متفرقين، أسفرا عن إصابة 5 أشخاص، حيث وقع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية الدهايبة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة ببا جنوبي محافظة بني سويف، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

كما أصيب شخصين آخرين في حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي الواصل بين بني سويف – ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 في انقلاب سيارة بالساحل

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية اللوتس بنطاق الساحل الشمالي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 4 في الساحل الشمالي

شهد الطريق الدولي بالساحل الشمالي، حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نقل، بالكيلو 8 أمام مدينة العلمين الجديدة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 2 في انقلاب سيارة بمطروح

شهد طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام الكيلو 177 بنطاق مدينة العلمين، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين التخصصي.

إصابة 8 في تصادم سيارتين بالشرقية

وقع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان» بنطاق محافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع مسنة وشاب في الشرقية

لقيت مسنة سبعينية مصرعها، بعدما دهستها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمدينة الصالحية الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، كما لقي شاب مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق «فاقوس - الصالحية»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 5 بينهم طفلين في الإسماعيلية

تسبب حادث انقلاب سيارة على طريق «الدواويس» أمام «منشأة عصمت»، في إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين مجهولي الهوية بإصابات خطيرة، ودخولهما في غيبوبة، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع شخصين في حادث بالمنوفية

لقي شخصين مصرعهما بينهما سيدة، في حادث تصادم مروّع على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية، قرب الخطاطبة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أشمون المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة سائحة ألمانية في حادث بقنا

أصيبت سائحة ألمانية الجنسية، بخلع في المرفق الأيسر، وكسر في المشط الثانية بالقدم اليسري، إثر تعرضها إلى حادث سير بمحافظة قنا، وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.