القصة الكاملة لمصرع 5 شباب داخل بالوعة صرف صحي في المنوفية

لحظات مأساوية عاشتها المنوفية خلال الساعات الماضية، عقب مصرع 5 شباب في بالوعة الصرف الصحي في قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مما خلق حالة من الصدمة والحزن بين أبناء المحافظة لبشاعة الواقعة التي راح ضحيتها 5 شباب نتيجة شهامتهم أثناء مساعدتهم لبعض.

ما زال أهالي وأسر الشباب في حالة من الفزع والحزن لما شاهدوه من هول الموقف، حيث وقفت العديد من السيدات مكتوفي الأيدي أثناء مصرع أول الشباب وسقوطه في بالوعة الصرف الصحي، وعلى إثر صراخهن، جاء أحد الجيران ولم يتردد في النزول لإنقاذ جاره لكنه اختفى في البالوعة، وبدأ الصراخ يزداد حتى قدم شاب ثالث ونزل لإنقاذهم وتبعه شاب رابع، حتى جاء آخر الشباب الـ5 لمحاولة إنقاذ أحد ولكنه فارق الحياة هو الآخر.

أحد الضحايا كان يستعد لزفافه وآخر لخطوبته

يوم واحد وكان منزله سيستقبل فراش الزوجية، وشهر فقط كان يفصله عن موعد زفافه، هذا هو لسان حال أسرة الشاب كرم محمد الذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ الآخرين وكان الثمن هو حياته، حيث كان يستعد إلى استقبال فرش منزله بعد يوم فقط، بالإضافة إلى تحديد موعد زفافه بعد شهر من الآن وسط حالة من الصدمة والحزن بين أسرته وأهالي بلدته وتحول الفرح إلى حزن.

آخر ضحايا الواقعة من الصعيد

ترك أحد الضحايا منزله وأسرته في إحدى قرى صعيد مصر ساعيا إلى رزقه، وانتقل إلى المنوفية لكي يعمل في مشروع الصرف الصحي بها، وعندما سمع استغاثة أهالي قرية لبيشة لإنقاذ الشباب الأربعة لم يتردد في النزول لإنقاذهم في عمل بطولي من الشاب الصعيدي، ولكنه وقع جثة هامدة هو الآخر في مشهد درامي حزين شهد مصرع 5 شباب في وقت واحد.

سبب وفاة الشباب وتشييع جثمانهم

يرجع سبب وفاة الضحايا الـ5 نتيجة اختناقهم بالغاز داخل بالوعة الصرف الصحي والتي كانت على عمق 7 أمتار عن سطح الأرض، وحاول كل منهم إنقاذ من سبقوه من ضحايا داخل البالوعة لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل وسقطوا واحد تلو الآخر.