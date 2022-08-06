ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 587.5 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حول العالم، 587 مليونًا و548 ألفًا و610 حالات، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و433 ألفًا و486 حالة وفاة، بينما تعافى 557 مليونا و959 ألفا و613 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 20.3 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 110666 إصابة بـ«كورونا»، بينهم 573 حالة وافدة من الخارج، و45 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 20383621 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25236 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الجارة الشمالية، سجلت السلطات الصحية، 6 إصابات بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليها السلطات اسم «الحمى»، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى تسجيل الحالات في مدينة جونججو بمقاطعة بيونجان الشمالية ومحافظة سينهونج بمقاطعة هامجيونج الجنوبية.

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 310 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها، 262 حالة في هاينان، وفقا لما ذكرته النسخة الإنجليزية من وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

طبيب بايدن يعلن اختفاء السعال من الرئيس بشكل كامل تقريبا

وفي الولايات المتحدة، قالت كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن«79 عاما»، إن الأخير لا يزال يشعر بأنه بصحة جيدة للغاية بينما لا تزال فحوص كورونا الخاصة بالرئيس إيجابية، مضيفا في مذكرة، إن بايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة، لحين تحول الفحوص إلى سلبية.

وأشار أوكونور، إلى اختفاء السعال بشكل كامل تقريبا، مضيفا أن مؤشرات درجة حرارة بايدن والنبض وضغط الدم والتنفس وتشبعه بالأكسجين لا تزال طبيعية تماما، كما لا تزال رئتاه نظيفتين.

وفي وقت سابق، أشار «البيت الأبيض»، إلى أن نتيجة اختبار «كورونا» الذي أجراه بايدن في 21 يوليو الماضي، جاءت إيجابية، بينما جاءت نتيجة اختباره سلبية في 26 يوليو الماضي بعد أيام من العزل والعلاج، وأضافت الرئاسة، أن النتيجة جاءت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو الماضي في حالة انتكاسة.