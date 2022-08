«عمهم» يتصدر إيرادات شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي

تصدر فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام قائمة إيرادات شباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثاني على التوالي، كما احتفظ فيلم «بحبك»، بطولة وإخراج تامر حسني بالمركز الثاني، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»، على «تويتر».

وفي المركز الثالث بشباك التذاكر السعودي جاء فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة النجم الأمريكي توم كروز، الذي يواصل استمراره بقوة في قائمة الـ «TOP 5»، وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة «DC League of Super-Pets»، في أسبوعه الأول بدور العرض، بينما تراجع فيلم الرسوم المتحركة «Minions: The Rise of Gru» من المركز الرابع إلى الخامس هذا الأسبوع.

«عمهم» يحقق 40 مليون جنيه.. والسبكي: أكبر إيراد حققه محمد إمام

ويواصل فيلم «عمهم»، نجاحه في دور العرض السينمائية المصرية، حيث نجح خلال الأسبوع الماضي في التقدم من المركز الثالث إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات متفوقا على فيلم «بحبك»، للفنان تامر حسني، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 4 أسابيع في دور العرض السينمائية لـ 40 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنه المنتج أحمد السبكي في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام».

وقال أحمد السبكي: «يواصل فيلم عمهم تحقيق الإيرادات القياسية حيث تخطى إجمالي الإيرادات 40 مليون جنيه داخل مصر ويعتبر هذا أكبر إيراد حققه محمد إمام حتى الآن في السينما».

«عمهم» البطولة السادسة في مشوار محمد إمام الفني

يُعد «عمهم» للمخرج حسين المنباوي، البطولة المنفردة السادسة للفنان محمد إمام في مسيرته الفنية حتى الآن، بداية من «البيه رومانسي» إخراج أحمد البدري عام 2009، ثم «كابتن مصر» و«جحيم في الهند» للمخرج معتز التوني في 2015 و2016، «ليلة هنا وسرور» للمخرج حسين المنباوي في 2018، بالإضافة إلى «لص بغداد» للمخرج أحمد خالد موسى 2020.

وعلى مدار تلك الفترة شارك أيضا في مجموعة من الأفلام الهامة من بينها «عمارة يعقوبيان»، «حسن ومرقص»، و«ساعة ونص».