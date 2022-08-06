بعد قليل.. الحكم على المتهمين بقتل خال صديقه في مدينة السلام

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، حكمها على طالب ثانوي، المتهم بقتل خال صديقه في مدينة السلام، والمتهم الآخر شريكه في الجريمة.

أداة استخدام الجريمة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمته بالاشتراك مع أحد أصدقائه، وبيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداة «ماسورة حديدية»، وما إن سنحت لهما فرصة الخلاص منه حتى عاجله الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس ما أفقده توازنه وسقط أرضًا.

ذبح المجني عليه

بعد سقوط المجني عليه أرضًا، شل المتهم الأول حركته، وكتم الثاني أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وإمعانًا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة عن أن المتهم الأول «ص. ش» طفل جاوز الخامسة عشرة من عمره؛ بالاشتراك مع المتهم الثاني «ع. م» قتلا المجني عليه «ص. س» والذي يمت بصلة قرابة (خال) إلى صديق المتهم الأول، عمدًا مع سبق الإصرار في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.