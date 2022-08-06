أرخص 7 سيارات مستعملة.. هدية للناجحين بالثانوية العامة تبدأ من 16 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة انتعاشا في عملية البيع والشراء مؤخرا، خاصة السيارات القديمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وتزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يفكر بعض أولياء الأمور في شراء سيارات مستعملة لأبنائهم.

وتوقع يوسف عادل علي، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، انتعاشة في سوق السيارات المستعملة، بسبب شراء أولياء الأمور سيارات مستعملة لأبنائهم الناجحين في الثانوية العامة 2022، ويبدأ سعرها من 16 ألف جنيه.

واستعرض عضو رابطة السيارات، أرخص السيارات المستعملة في مصر، لمساعدة أولياء الأمور على الاختيار من بينها لإهدائها لأبنائهم، كما يلي:

أسعار السيارات المستعملة في مصر

- فيات بولونيز 1991: متوسط سعر السيارة 18,000 جنيه، أقل سعر 16,000 جنيه، أعلى سعر 22,000 جنيه.

- فيات 128 1997: متوسط سعر السيارة 25,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 22,000 جنيه، أعلى سعر 29,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة اليوم

- لادا 2105 1992: متوسط سعر السيارة 26,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 26,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 29,000 جنيه.

- لادا 2105 1994: متوسط سعر السيارة 26,000 جنيه، أقل سعر 23,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 29,000 جنيه.

- فورد فيستا 1996: متوسط سعر السيارة 28,000 جنيه، أقل سعر 24,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.

- سوزوكي ماروتي 1998: متوسط سعر السيارة 30,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 28,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.

- جيلي فروته 2005:متوسط سعر السيارة 30,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 25,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.