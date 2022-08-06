«كيرلس» رابع علمي علوم بسوهاج: «محتار بين طب بشري وأسنان»

فرحة عارمة شهدها منزل الطالب كيرلس خالد برتلة شنودة من مدرسة الغريزات الثانوية المشتركة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بعد حصوله على المركز الرابع ضمن أوائل الثانوية العامة 2022، وذلك بمجموع 399، حيث انطلقت الزغاريد والأغاني من داخل المنزل، واجتمع الأهل والجيران لتهنئة كيرلس وعائلته.

صدمة وفرحة بالنتيجة

وأوضح كيرلس الرابع على الثانوية العامة 2022 في حديثه لـ«الوطن»، أنه كان مصدومًا من النتيجة ولا يصدقها حتى الآن، قائلاً: «أنا مصدوم ومش مصدق النتيجة ولحد دلوقتي بقول مين من الأوائل وإزاي وتقريبًا ده حلم».

وعن كيفية إخباره بحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الثانوية العامة قال: «كنت نائمًا وصحاني والدي وقال لي إنت الرابع على الجمهورية قلت له رابع مين وهو في إيه؟ وكنت هكمل نوم، لكن والدي صحاني وأكد لي الخبر، وإن جارنا شافني في المؤتمر بالتلفزيون، أنا حتى متابعتش المؤتمر لإني كنت استحالة أفكر بالترتيب على الجمهورية».

الحيرة بين «طب بشري وأسنان»

وعن الكلية التي يود «كيرلس» الالتحاق بها، قال: «أنا محتار ما بين طب بشري وطب أسنان ولسه هقرر إن شاء الله».

وعن ساعات التحصيل الدراسي، أوضح «كيرلس» أنه لم يكن يضع عدد ساعات معينًا قائلًا: «كنت بذاكر زي ما تيجي من غير تحديد». مضيفًا أنه كان يحصل على دروس بكل المواد الدراسية ولكن معظمها أونلاين توفيرًا للوقت.

من جانبه، أوضح والد كيرلس أن نجله كان يعتمد على الدروس الأونلاين أكثر وشرح مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يكن يتوقع حصول نجله على ترتيب على الجمهورية قائلاً: «آخر توقعاتنا كانت 95%»، متمنيًا التحاق نجله بكلية الطب أو بعثة خارجية.

تهنئة مديرية التربية والتعليم بسوهاج

وفي نفس السياق، هنأ الدكتور عربي أبو زيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، الطالب ووالده بالنجاح والتفوق بالثانوية العامة.