المنوفية تحصل على 3 أوائل في الثانوية العامة.. أكثر من العامين الماضيين

لحظات رائعة وفرحة عارمة بين أبناء محافظة المنوفية عقب إعلان وزارة التربية والتعليم أوائل ونتيجة الثانوية العامة منذ قليل، والتي شهدت وجود 3 من طلابها المتفوقين في المراكز الأولى ضمن أوائل الثانوية العامة، ونستعرض معكم مقارنة أوائل الثانوية العامة بين العام الحالي والعامين الماضيين.

اثنين فقط ضمن الأوائل

شهدت محافظة المنوفية خلال العامين الماضيين حالة من عدم الرضا بين مواطني محافظة المنوفية، لحصول اثنين فقط ضمن أوائل الثانوية العامة في آخر عامين، مما أدى إلى انتقاد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستنكرين فيه وجود طالب فقط في العام الماضي وطالبة في العام قبل الماضي مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تشهد أوائل كثر من داخل محافظة المنوفية.

وجاء محمد أمين فيصل اللقوه، الوحيد ضمن أوائل الثانوية العامة 2021 العام الماضي، حيث حصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402 أي بنسبة 98%، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمحافظة المنوفية، حيث كان الطالب الوحيد الذي جاء ضمن أوائل الثانوية العامة الماضية.

وفي عام 2020 جاءت طالبة وحيد ضمن أوائل الثانوية العامة، وهي الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبدالغنى، عقب حصولها على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية، حيث كانت هذا العام هو بداية تقلص وجود طلبة وطالبات محافظة المنوفية ضمن أوائل الثانوية العامة.

احتفالات في محافظة المنوفية

واحتفلت محافظة المنوفية، اليوم، بحصول 3 من طلابها على المراكز الأولى في أوائل الشهادة الثانوية العامة 2022 والذين جاءت أسماءهم كالتالي: محمد مجدي السيد جعفر مدرسة شبين الكوم الرسمية لغات حصل على الرابع مكرر في أوائل الشعبة العلمية رياضة على مستوى الجمهورية، وكذا عمر مختار جابر صقر الموجود في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات أوائل الحالات الخاصة، بالإضافة إلى ملك عبدالفتاح محمود الشبشيري الموجودة في مدرسة تلا الثانوية بنات على المركز الأول على الجمهورية شعبة العلمي علوم.