الإعلان عن تفاصيل مراحل تنسيق الجامعات خلال ساعات

تجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها لأعمال تنسيق الجامعات 2022، إذ كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الوزارة في انتظار نتيجة الثانوية العامة وتحليلها لإعلان تفاصيل الحدود الدنيا لمراحل التنسيق المختلفة سواء تنسيق المرحلة الأولى 2022، أو مراحل التنسيق الأخرى التالية، خلال ساعات.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ الكشف عن جميع تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2022 وغيرها خلال الساعات المقبلة، وكذلك الحدود الدنيا للمراحل، وذلك بعد ورود نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022

وتابعت المصادر، أنَّ تنسيق المرحلة الأولى 2022 سيدأ بمدة لا تقل عن 72 ساعة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤكّدة أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على ضرورة الاستعداد التام لأعمال تنسيق القبول وتجهيز مكاتب التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات لاستقبال الطلاب مع انطلاق مراحله، وتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، بدء مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس، استقبال الطلاب لمختلف الشهادات للاستفسار عن كل المعلومات المتعلقة بتنسيق الكليات والجامعات، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

ومن ناحية أخرى، تواصل الجامعات الأهلية «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، إجراء اختبارات القبول 2022 واجتازها شرط أساسي للالتحاق بمختلف الكليات بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول المقرر أن يتمّ تحديده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.