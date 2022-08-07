حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث الكثير من الطلاب عن الحظ الخاص بهم، حتى يستطيعون توقع ما يقبلون عليه في حياتهم الجامعية، كما أن هناك الكثير من محبي علم الفلك يحبون متابعة حظهم اليومي الخاص بهم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري للأبراج المختلفة، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 7-8-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم يا مولود برج الحمل أن تحقق تطورا وربحا.. فالقمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة.

حظك اليوم برج الحمل 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتألقا، وتؤثر جيدا فيمن حولك.. رغم التشوش.

حظك اليوم برج الثور 7-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق مكاسب ولمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.. فالقمر في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج الثور 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، ويمدانك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق، وتقترب بذكاء ممن تحب.. رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-8-2022 على الصعيد المهني

حاول أن ترتب أفكارك وتأنّ في توقيع الأوراق، ولا تغامر.. الوضع الفلكي قد يصيبك بشيء من التشوش.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك، ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم برج السرطان 7-8-2022 على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك بشكل أفضل اليوم وتبدو مثابرا فقط انتبه لحقوقك.. القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد.

حظك اليوم برج السرطان 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تؤثر جيدا في المحيطين بك.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك إشراقة وحضورا.

حظك اليوم برج الأسد 7-8-2022 على الصعيد المهني

تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بروح تفاؤل ومشاعر إيجابية وتتواصل بحب.

حظك اليوم برج العذراء 7-8-2022 على الصعيد المهني

قاوم المشاعر السلبية وكن مستعدا للتصرف بهدوء، وللتعاون مع من حولك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.. قد تميل لاسترجاع ذكريات مؤلمة.

حظك اليوم برج العذراء 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص الأحباب والأقارب.

حظك اليوم برج الميزان 7-8-2022 على الصعيد المهني

تعيش اليوم حياة مهنية واجتماعية مليئة بالأحداث الإيجابية وتحافظ جيدا على صِلاتك، فقط انتبه لحقوقك.. رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الميزان 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج العقرب 7-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تعتني بحساباتك وبمراجعة خطواتك.

حظك اليوم برج العقرب 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في ردود فعلك وكن لبقا حفاظا على علاقاتك.

حظك اليوم برج القوس 7-8-2022 على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تمدك باليقظة الذهنية وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم برج القوس 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر، وتجذب إليك الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجدي 7-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم اهتم بصحتك، واعمل في صمت، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم برج الجدي 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر؛ مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة، ومن المهم ألا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وكن متواضعا.

حظك اليوم برج الدلو 7-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء والأصدقاء، وقد تحصل على دعمهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بحضور وإشراقة.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

حظك اليوم برج الحوت 7-8-2022 على الصعيد المهني

انتبه اليوم قد تكون هناك ضغوط أو استفزاز، وقد تتأخر أمور أو مكاسب.. كن صبورا وهادئا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 7-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.