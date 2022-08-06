5 سيارات عائلية سعرها أقل من 200 ألف جنيه.. موديلات 2021 و2022

شهد سوق السيارات الجديدة هدوءًا في حالة البيع والشراء، وذلك لعدة أسباب كشفها بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحًا أن أسعار السيارات شهدت تذبذبًا، ولم تكن مستقرة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «علي»، أنه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا وتأثرت صناعة السيارات بسبب عمليات الإغلاق، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته، أن أزمة كورونا تسببت في تخفيض إنتاج السيارات، إضافة إلى أن التوتر السياسي بين الصين وأمريكا ساهم أيضا في أزمة التضخم العالمية في الأسعار.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة أقل من 200 ألف جنيه، من الفئة العائلية، وهي كالتالي:

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة: أوتوماتيك / Standard

قوة المحرك: 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 188,900

شانجي M50 2021

نوع ناقل الحركة بالسيارة: مانيوال / توب لاين

قوة محرك السيارة التي سيتم طرحها في سوق السيارات بمصر: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات بمصر: 189,000

سوزوكى إسبريسو 2022

ناقل الحركة بالسيارة المتوفرة في مصر: مانيوال / فول أوبشن.

قوة المحرك بالسيارة: 1000 CC

السعر الرسمي المتداول لسوق السيارات بمصر: 191,900

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة بالسيارة المتداولة في سوق السيارات: مانيوال / صالون

قوة محرك السيارة: 1600 CC

سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 194,500

رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة بالسيارة : مانيوال / E1

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195,000