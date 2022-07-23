تعرف على أسعار السيارات الجديدة أقل من 250 ألف جنيه بالأسواق

شهدت سوق السيارات استقرارًا في الأسعار خلال الأسابيع الماضية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد تأثر الأسعار بموجة التضخم العالمية التي حدثت خلال الفترة الماضية ولا تزال آثارها مستمرة حتى الآن.

وقال عبدالله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الجديدة شهدت ارتفاعًا بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى عمليات الإغلاق بين الدول بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا.

أسعارات السيارات الجديدة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أسعار السيارات الجديدة اليوم الموجودة في السوق المحلية، فيما يلي:

بروتون ساجا 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Premium.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1300 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 205 آلاف جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أوتوماتيك Comfort w Accessori.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500cc.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 215 ألفًا و500 جنيه.

نيسان صني 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ بيز لاين.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC.

- السعر الرسمي المتداول في السوق: 218 ألفًا و400 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال GA.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 219 ألفًا و900 جنيه.

شيري أريزو 5 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 220 ألف جنيه.

شانجان ألسفن 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / L1.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1400 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 222 ألف جنيه.

لادا جرانتا 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة:أوتوماتيك / E1.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 229 ألفًا و500 جنيه.

بي واي دي F3 2022

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال.

- قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 229 ألفًا و500 جنيه.