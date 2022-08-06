لانشغال المصطافين بنتيجة الثانوية.. إقبال محدود على شواطئ إسكندرية

بعد إعلان أسماء أوائل الجمهورية، صباح اليوم السبت، وظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، شهدت شواطئ الإسكندرية نسبة إقبال منخفضة في كافة القطاعات الشرقية والغربية، حيث ارتبط ذلك بانشغال المواطنين بالنتيجة وترك المصايف، بالرغم من استقرار حالة البحر والأمواج، التي تسمح للجميع بالتوافد على الشاطئ والاستمتاع بالأجواء الصيفية في عروس البحر الأبيض المتوسط، بعدما شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً قياسياً أمس الجمعة، حيث اصطفت مئات الحافلات القادمة من مختلف المحافظات، على بوابات إسكندرية.

موقع الإدارة المركزية للسياحة والأرقام الخاصة بالشكاوى

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على إتاحة فرصة لحجز المصايف عبر الموقع الإلكتروني، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ، منعاً للتكدس والازدحام أمام البوابات www.catr.gov.eg، بالاضاقة إلى أرقام للشكاوى والاستفسارات، تنقسم إلى أرقام القطاع الغربي التي حددتها في: «01220030103 /01225267276/ 01222265034/ 01203986324»، كما حددت خطوط استقبال شكاوى شواطئ القطاع الشرقي، بدايةً من شاطئ «طاحونة المندرة»، وحتى شاطئ رأس التين الغربي، في: «01289252668/ 01270746490/ 01501297888/ 01119555946».

تنبيهات للمصطافين بالإسكندرية من جميع المحافظات

وجددت الادارة المركزية للسياحة والمصايف تحذيراتها بعدم ️التوغل داخل مياه البحر، والسباحة داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة، والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ، كما نبهت على ️المحافظة على نظافة الشاطئ، وعدم إلقاء المخلفات داخل مياه البحر، أو على الرمال أو️ الخروج من الشاطئ بملابس البحر، حفاظاً على الآداب العامة، والتأكيد على مجانية دورات المياه ووحدات تغير الملابس وعدم دفع الاكراميات .

61 شاطئاً لاستقبال المصطافين في الاسكندرية

وتستقبل الإسكندرية المصطافين من مختلف المحافظات في 61 شاطئاً، منها الشواطئ المجانية، والشواطي العامة، التي يكون سعر تذكرتها رمزياً حوالي 5 جنيهات للفرد، ويحصل المصطاف على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجاناً، كما توجد شواطئ الخدمة لمن يطلبها، وفي تلك الشواطئ يُسمح بدخول معدات المصيفين، بعد دفع رسم قيمته جنيهين، ورسم تذكرة الفرد 10 جنيهات، وأخيراً الشواطئ المميزة، التي يكون رسم دخولها 15 جنيهاً، والشواطئ السياحية، وهي الأعلى سعراً بين جميع الشواطئ، وتصل قيمة التذكرة إلى 25 جنيهاً، و ذلك مع استمرار غلق شاطئ «النخيل»، حرصاً على سلامة المواطنين.