«الغربية» تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة 2022.. 5 طلاب على القمة

منافسة قوية بين المحافظات، عكستها قائمة أوائل الثانوية العامة 2022، التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لكن محافظة الغربية، كانت لها نصيب الأسد في عدد الطلاب الأوائل، إذ استحوذ أبنائها على مراكز متقدمة في قائمة الشرف.

أوائل الثانوية العامة 2022 بالغربية

تضمنت نتيجة الثانوية العامة 2022، سيطرة 5 من أبناء محافظة الغربية على صدارة قوائم الأوائل بالعشب المختلفة، إذ حصد الطالب أحمد عمر السيد محمود عبد القادر، على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، شعبة العلمي علوم، بمجموع 401 درجة، وهو طالب بمدرسة قطور الثانوية المشتركة.

وحصلت الطالبة أميرة خالد صلاح، على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية شعبة العلمي علوم، بمجموع 400 درجة، وهي طالبة بمدرسة تلبنت قيصر الثانوية المشتركة.

وحصد الطالب أحمد سامي محمود، المركز الثالث مكرر شعبة العلمي رياضية، بمجموع 405 درجات، وهو طالب بمدرسة قطور الثانوية المشتركة.

ومن ضمن أوائل الثانوية العامة بمحافظة الغربية الطالب محمد عاطف، الذي حصد المركز الثالث مكرر بشعبة العلمي رياضية، بمجموع 405 درجات، وهو طالب بمدرسة السادات الثانوية بنين بالمحلة.

وحصل الطالب أحمد عبد الحميد جاد، على المركز الأول بشعبة العلمي علوم للدمج التعليمي، بمجموع 396 درجة، وهو طالب بمدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة.

نسبة النجاح بالثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة بلغت 75.04%، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 457062 طالبا، نجح منهم 609091 طالبا، موضحا أن الامتحانات عُقدت ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وشهدت نتائج الثانوية العامة للشعبة العلمية «علوم»، تقدم الذكور على الإناث، من بين 14 من أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية، حصل 11 طالبًا على المراكز الأولى.