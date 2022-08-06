وكيل «خطة النواب»: لا توجد كليات قمة وقاع.. والوطن يحتاج لسواعد شبابه

هنأ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلاب الثانوية العامة الذين اجتاوزا امتحاناتهم بنجاح هذا العام.

وقال سالم في بيان له: «بكل الحب والتقدير أنقل إليكم أسمى التهاني القلبية بمناسبة نجاحكم الباهر والمتميز، فها هو تاج العلم قد توّجتم به، وقد نِلتم ما ترجونه من تعب الليالي، وتستحقون أروع الهدايا بأغلى الأثمان، ألف مبروك للجميع، وأتمنى من الله أن يحقق كل أمنياتكم فأنتم نواة المستقبل وأساس الأمل في كل خير قادم».

الوطن يحتاج جهد وفكر جميع الشباب

ومن ناحية أخرى، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إنه لا توجد كليات قمة وقاع ولكن يوجد شخص عنده إرادة ويمكنه التميز، وآخر فاقد هذه القدرة، يمكنكم أن تصبحوا جميعًا متميزين في مجالاتكم والوطن يحتاج كل فكر وجهد وجميع سواعد الشباب المخلص.

كليات تخدم سوق العمل

وأشار إلى أهمية أن تكون هناك كليات جديدة تخدم سوق العمل واحتياجاته، وأن تلقى قبولكم واهتمامكم، فالذكاء والاجتهاد هو الذي يجعلك في القمة أيًا كانت الكلية أو التخصص.