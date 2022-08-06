«الخارجية» تتابع عودة 8 بحارة بعد غرق سفينتهم في ميناء سواكن بالسودان

تابع قنصل عام جمهورية مصر العربية في بورسودان سامح فاروق شحاتة، في إطار جهود وزارة الخارجية بقطاعها القنصلي، من أجل رعاية المصريين في الخارج، تسفير 8 بحارة مصريين من طاقم سفينة غرقت بميناء سواكن في ولاية البحر الأحمر السودانية، حيث فقد البحارة المصريون جميع متعلقاتهم بما فيها جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية.

إنهاء إجراءات سفر البحارة إلى مصر

وأصدرت لهم القنصلية على الفور وثائق عودة إلى أرض الوطن، وأنهت إجراءات سفرهم إلى مصر بعد متابعة أوضاعهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية من الشركة المالكة للسفينة، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الموانئ البحرية السودانية لإنهاء التحقيقات الخاصة بحادث غرق السفينة.