«الغباري»: السيسي من أعظم الناس علما ودراسة ونقل خبراته للطلاب العسكريين

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن طلاب القوات العسكرية، دائما يحصلون على أفضل نوع من التعلم والتدريب بشكل جيد، كما تهتم القيادة السياسية بشكل قوى بالكليات العسكرية، مع تحديث تدريبات الطلاب ومعداتهم، والاعتماد على التدريب الداخلي والخارجي.

الغباري: التأهيل يساعد الطلاب على إيجاد دافع علمي

أضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مثل ذلك التأهيل، يساعد الطلاب على إيجاد دافع علمي كبير، للوصول إلى أعلى المستويات، كما سيشعر بالفخر للانتماء بمهام عمله الجديد.

الغباري: الرئيس السيسي يضيف المعلومات للطلاب دائما

واستطرد: «لازم القيم تكون موجودة عندهم، وده مش هييجي إلا بالاهتمامات وزيارات الرئيس لهم، وكمان بيضيف لهم المعلومات من خلال زياراته ورسائله، والرئيس بيدي للطلاب المعلومات الصحيحة، لبناء فكر سياسي صحيح، حيال هذا الكلام، والحفاظ على مصلحة مصر العليا».

الغباري: الرئيس تحدث عن الصين وأكد أن مصر تنادي بالسلام

وأوضح أن الرئيس تحدث عن الصين، وأكد أن مصر دائما ما تنادي بالسلام، وأن تكون الصين دولة موحدة، حتى تستقر الأوضاع هناك، كما تطرق للقصف الإسرائيلي القائم على قطاع غزة، «الرئيس بتاعنا بيحل مشاكلنا، وده بينقل الشعور ده للطلاب، علشان يقدروا يحلوا المشكلات وينهجوا نفس النهج، والرئيس من أعظم الناس علما ودراسة».