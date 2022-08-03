أستاذ اقتصاد سياسي: الضغط الأوروبي على روسيا غير مسبوق

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن العالم الآن يعيش حرب عالمية ثالثة، ويخوض حربا اقتصادية غير معلنة.

الضغط الأوروبي على روسيا غير مسبوق

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، أنه إضافة للضغط الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية، فأن الضغط علي روسيا من قبل أوروبا غير مسبوق ولم يحدث حتى من إيران، لافتًا إلى أنه لم يحدث تكاتف وتكتل ضد دولة من جانب دول أوروبا كما حدث مع روسيا، مشيرًا إلى إخراجهم روسيا من نظام سويفت العالمي، إضافة إلى فرض العقوبات.

الرد الروسي يستخدم جميع الأدوات والملفات

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي أن جميع الملفات مفتوحة أمام روسيا، مشيرًا إلى أن تصدير الحبوب أحد الأدوات التي تستخدمها روسيا للضغط على العالم وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى استخدمها ملف الغاز الذي سبب مشكلة عالمية ورفع سعر المنتجات، وأدى إلى تضخم غير مسبوق منذ 40 عامًا بالولايات المتحدة وأوروبا، لافتًا إلى إشارة وزير الإقتصاد الألماني ثاني أقوى اقتصاد بأوروبا عن إحتمالية خروج 10% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق.

روسيا الهدف التيكتيكي والصين الهدف الاستراتيجي لأمريكا

وأكد صالح أن المعركة الإقتصادية العالمية شرسة، ويستخدم بها جميع الأسلحة، موضحًا أن روسيا هي الهدف التكتيكي للولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الهدف الاستراتيجي هي الصين.