«لو عايز تكمل تعليمك برة».. تفاصيل المنح التعليمية خارج مصر

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022، وبدأ عدد كبير من الطلاب التخطيط لخطوة الدراسة الجامعية والتخصص، لكن البعض منهم يفكر في استكمال المراحل التعليمية خارج مصر، باحثين عن منح دراسية ممولة بشكل جزئي أو كلي تساعدهم على تخفيض المصروفات التعليمية بالخارج.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي أبرز المنح الدراسية بالجامعات خارج مصر، والتي يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم، وهي كالآتي:

الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية في ألمانيا

تقدم الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية في ألمانيا منحا بتمويل جزئي للدراسة في ألمانيا لطلاب الثانوية العامة، وفترة التقديم متاحة طوال العام، والدراسة باللغة الإنجليزية.

وتقدم الجامعة عدة مجالات للدراسة، وهي إدارة أعمال، الأعمال الرقمية، ريادة الأعمال، إدارة الضيافة، إدارة الرعاية الصحية الدولية، إدارة دولية، الهندسة الصناعية والإدارة، الروبوتات، الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسوب، الأمن السيبراني، علم البيانات، تطوير البرمجيات.

كما أن الجامعة توفر جزءا كبيرا من برامجها التعليمية أونلاين، حيث يمكن الاطلاع عليها والدراسة عن بعد، ويمكن التقديم للمنح من خلال الدخول هنــا.

منح حكومة النمسا

كما تطرح الحكومة النمساوية عددا من المنح الدراسية لطلاب الثانوية التي يتم تمويلها بالكامل، وتكون لغة الدراسة بالإنجليزية أو الألمانية.

آخر موعد للتقديم: 1 سبتمبر

وتكون مجالات المنح المتاحة للدراسة في تخصصات إدارة الفنادق، الآثار والمتاحف، الاقتصاد الدولي، الاقتصاد السياسي، التصميم البصري والتأثيرات، التصوير، التغذية، التكنولوجيا وعلوم الحاسب، التمريض، الجغرافيا.

وتقدم المنحة للطلاب المقبولين راتبا بقيمة 1050 يورو شهريًا طوال فترة الدراسة، فضلا عن توفير التأمين الصحي، والسكن الجامعي، كما أن المنح تشمل تحمل تكلفة التأشيرة وتذاكر الطيران.

يتم التقديم للمنح المتاحة من خلال الدخول على الموقع المخصص من هنــا، في البداية يتم تسجيل مستخدم، اختيار التخصص المتاح، سيتم تحميل ملف يتضمن طريقة التقديم واللينك حسب مجال الدراسة.

جامعة قبرص الغربية

وتوفر جامعة قبرص عدد من المنح الدراسية الجزئية تصل لـ 60% في بعض الحالات، والجامعة توصل الطالب لدرجة البكارليوس، الماجستير، والدكتوراه، وتكون لغة الدراسة الإنجليزية.

آخر موعد للتقديم هو يوم 16 سبتمبر.

المجالات الدراسية المتاحة هندسة الكمبيوتر، نظم المعلومات، الهندسة الكهربائية، الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية، إدارة الأعمال، السياحة وإدارة الفنادق، إدارة الطيران المدني، علم النفس، التوجيه والإرشاد النفسي، التغذية.

يتم التقديم للمنح أون لاين عبر الإنترنت، عبر الموقع الرسمي من هنـا، حيث يقوم الطالب بتقديم طلب رسمي وتحميل المستندات المطلوبة على موقع الجامعة، ثم يرسل النموذج.

بعد تقديم النموذج سوف يظهر رمز PIN ستحتاجه لتتبع الطلب ومعرفة وضع الدراسة.

وسيتم إرسال بريد إلكتروني للطالب يوضح موقفه، في حالة القبول، سيتم إرسال خطاب القبول المشروط في النظام.

وسوف يتم توضيح نسبة المنحة والرسوم المتبقية وطريقة دفعها.

بعد التأكد من دفع المصروفات وتأكيد تسجيل الطالب سيتم إرسال خطاب تأكيد بقسم القبول.

وسيكون من حق الطالب التوجه إلى خدمة الدعم أونلاين للحصول على تسهيلات لطلب تأشيرة للمجيء إلى قرص.