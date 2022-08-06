إصابة 5 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بشمال محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص جميعهم من أبناء مركز ديرمواس.

نقل 5 مصابين إلى مستشفى مغاغة العام

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وبالفحص تبين انقلاب الميكروباص في المسافة بين مركزي مغاغة وبني مزار بحري قرية برطباط بشمال المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة كل من: عادل محمد 49 عاما، عمر يونس 44 عاما، أحمد لطفي 37 عاما، عمال، بالإضافة إلي السائق وأحد مرافقيه، وجميعهم من أبناء مركز ديرمواس في أقصى جنوب المحافظة، وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي العلاج.

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق الذي اختلت عجلة القيادة منه ففشل في السيطرة على السيارة بيده مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

تم تحرير محضر بالحادث وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ على السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.