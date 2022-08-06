إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وترامادول مع راكب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة وائل محمد إمبابي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية وكبسولات الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائرة خطوط طيران القطرية رقم ١٣٠٣ اشتبه أحمد احمد جمال رشدي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من جنوب افريقيا ترانزيت الدوحة والذى بدا عليه الارتباك .

وبالعرض علي صبري حسانين محمد مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف امحمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٠ شريط بكل شريط ١٠ كبسولات بإجمالى ٢٠٠ كبسولة ترامادول المخدر و ٣ خناجر و٤ مطاوى و٢ صاعق كهربائي بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٢ والعرض على النيابة المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.