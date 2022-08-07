فرص عمل جديدة في 3 شركات بالقطاع الخاص.. برعاية وزارة الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح وذلك بشركة عرفة جروب فاشون، وعنوانها 2 ميدان الأوبرا بجوار محطة مترو العتبة بعد تقاطع عبد الخالق ثروت الدور الرابع يوم الخميس 11 أغسطس 2022 من الساعة ص 10 إلى الساعة 3م للوظائف الآتية:

شركة عرفة

1. مبيعات داخلية (خبرة أو بدون - الحد الأقصى 30 سنة)

2. موظف استلامات خبرة في مجال الاستلامات من 1 إلى 3 سنوات

3. أمن داخلي (السن من 18 إلى 45 عاما)

4. كاشير (مؤهل عال فقط) السن حتى 30 سنة

- مكان العمل: جميع الفروع بالقاهره والجيزة.

الشروط للتقديم

• المؤهل من دبلوم (فرص العمل المتاحة للخريجين فقط)

• موقف واضح من التجنيد للذكورالمميزات والحقوق:

• الراتب حسب كل وظيفة والخبرة + العمولة

• حافظ على المبيعات

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• يوم إجازة أسبوعية

• تأمينات طبية واجتماعية

• فرص للترقي

• خصم علي المنتجات + كورسات

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد:

https://bit.ly/3Qi8zny

- التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3zr8KpH

شركة فيرست ميكس للمنتجات الغذائية

تطلب للتعيين:

1. عامل إنتاج

2. عامل مخزن

3. عامل نظافة

-مكان العمل: العبور

الشروط:

• بدون مؤهل (محو أمية)

• بدون خبرة

• الحد الاقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات

• مرتب أساسي + حافز

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• عدد يوم اجازة فى الاسبوع

• سيتم توفير مواصلات + وجبة

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3oWktre

شركة المتحدون العرب الدولية للأدوية (Uaipharma)

تطلب للتعيين:

1. Tele-sales

المهام: الاتصال مباشره بالعملاء وعرض عليهم الأصناف المتاحه وفهم متطلبات البيع

- أماكن العمل: مدينة نصر

الشروط:

• مؤهل عالي (يفضل خريجي التجارة و الأداب)

• خبرة (2-3 سنوات)

• الحد الاقصى للسن 26 سنة

• ذكور و إناث

الحقوق والمميزات

• مرتب أساسي + عمولة مجزية

• عدد ساعات العمل 8 ساعات

• عدد يوم اجازة فى الاسبوع (الجمعة)

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة على اللينك التالي :

https://bit.ly/3OXK261