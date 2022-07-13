مصاريف جامعة msa والشروط كاملة 2022-2023 لطلاب الثانوية العامة

مصاريف جامعة msa والشروط كاملة 2022-2023 من الأمور التي تستحوذ على اهتمام طلاب الثانوية العامة بعد بدء ماراثون اختبارات نهاية العام، إذ تعد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب واحدة من أهم الجامعات الخاصة التي تقدم مواد تعليمية في عدد من التخصصات والكليات المختلفة.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة على تساؤلات المواطنين، يستعرض مصاريف جامعة msa والشروط كاملة 2022-2023 وشروط القبول في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في السطور التالية:

مصاريف جامعة msa والشروط كاملة 2022-2023

وجاءت المصروفات المعلنة على الموقع الرسمي للجامعة عن مصروفات الكليات المختلفة في جامعة msa كالتالي:

وتنقسم الرسوم الدراسية إلى 3 فئات، وهي A و B و C، إذ يتم احتساب المصروفات السنوية حسب مجموع الطالب في الثانوية العامة، وجاءت أسعار الدراسة كالتالي:

مصروفات كلية طب الأسنان ما بين 154.700 جنيه و182 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي ما بين 85.400 جنيه و122 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة ما بين 85.400 جنيه و122 ألف جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية ما بين 71.400 جنيه و102 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة ما بين 65.800 جنيه و94 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم حاسب ما بين 55.300 جنيه و79 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون والتصميم ما بين 65.810 جنيه و94 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الإدارية ما بين 59.850 و85.500 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام ما بين 59.850 جنيه و85.500 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات والترجمة ما بين 43.750 جنيه و62.500 جنيه.

شروط القبول في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وحتى يتمكن الطلاب من التقدم لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الجاري أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى.

حاصل على الحد الأدنى للقبول الذي تعلنه وزارة التعليم العالي والتنسيق الداخلي للجامعة.

أن تنطبق عليه شروط التخصص بأن يكون شعبة علمية للتقدم كليات الصيدلة والطب وغيرها.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وتطلب الالتحاق بالجامعة تقديم بعض المستندات كالتالي:

- تقديم مستخرج رسمي وصورتين من المؤهل الدراسي الأصلي موثقا من السفارة المصرية أو الخارجية المصرية للشهادات غير المصرية.

- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6.

- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور المصريين.

- الموقف من التجنيد لمن تخطى 19 عاما.