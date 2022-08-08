الخميس المقبل.. آخر فرصة لاختبارات القدرات 2022 -2023

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، اختبارات القدرات 2022، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأكّد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ عدد المسجلين للاختبارات وصل لـ160 ألف طالب وطالبة من الشعب العلمية والأدبية، مؤكّداً أنَّ التسجيل مستمر حتى نهاية أيام المرحلة.

اختبارات القدرات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنَّ الجامعات أنهت كل استعداداتها بشأن متابعة أعمال تنسيق القبول وكذلك وتجهيز معامل التنسيق الإلكتروني والحاسب الآلي لاستقبال الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إنَّ كليات المستقبل هي فكر خارج الصندوق ويجب على طلاب الثانوية العامة وضعها في الحسبان، موضحة لـ«الوطن»، أنَّ أبرز هذه الكليات هي كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق وكلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

كما تشمل الكليات قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل في مراكز التأهيل والإصابات وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف ومعهد النباتات الطبية والعطرية في جامعة بني سويف يؤهل للعمل في تركيبات الأدوية ومعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر وقسم الإعلام الأفريقي بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

وتشمل أيضًا كليات المستقبل برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة وبرنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة ساعات معتمدة وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة، وتخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة، ساعات معتمدة وكلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وكلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.