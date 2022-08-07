تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 8 أطفال.. تناولوا جبنا فاسدا بدار السلام

تناولت الأسرة «الجدة وأحفادها الثمانية ونجلتها» وجبة العشاء حيث احتوت على جبن وخبز، ليصرخ الجميع عقب تناولها ويتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي لإسعافهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج يفيد تبلغ لمركز دار السلام من المستشفي المركزي بدار السلام بوصول كل من «عطفيه ا ج ا» سن 50 عاما ربة منزل، وابنتها «بداره ج س» سن 20 عاما ربة منزل، و«نجوى س ج س» سن 14عاما طالبة، والطفل «محمد س ج» سن 11 عاما تلميذ، والطفلة «منه س ج س» سن 3 أعوام، والطفل «رفاعي س ج س» سن 5 أعوام، والطفلة «حنين س ج س» البالغه من العمر عام واحد، والطفلة «ملك ا ر» سن 5 أعوام، والطفل «محمود ا ر» سن 6 أعوام، والطفل «عدي ع ع» سن عامين وجميعهم أحفاد الأولى، ومن أسرة واحدة ويقيمون بناحية دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ويعانون من حالة إعياء وقيء ادعاء تناول طعام فاسد.

إدعاء تناول طعام فاسد

وبسؤال الأولي والثانية أفادتا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة «جبنة» ونفتا الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.