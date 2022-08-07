رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 8 أطفال.. تناولوا جبنا فاسدا بدار السلام

كتب:

شيماء دراز
03:15 ص | الأحد 07 أغسطس 2022
تناول وجبة طعام منزلي فاسد

تناول وجبة طعام منزلي فاسد

تناولت الأسرة «الجدة وأحفادها الثمانية ونجلتها» وجبة العشاء حيث احتوت على جبن وخبز، ليصرخ الجميع عقب تناولها ويتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي لإسعافهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث 

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج يفيد تبلغ لمركز دار السلام من المستشفي المركزي بدار السلام بوصول كل من «عطفيه ا ج ا» سن 50 عاما  ربة منزل، وابنتها «بداره ج س» سن 20 عاما ربة منزل، و«نجوى س ج س» سن 14عاما  طالبة، والطفل «محمد س ج» سن 11 عاما تلميذ، والطفلة «منه س ج س» سن 3 أعوام، والطفل «رفاعي س ج س» سن 5 أعوام، والطفلة «حنين س ج س» البالغه من العمر عام واحد، والطفلة «ملك ا ر» سن 5 أعوام، والطفل «محمود ا ر» سن 6 أعوام، والطفل «عدي ع ع» سن عامين  وجميعهم  أحفاد الأولى، ومن أسرة واحدة ويقيمون بناحية دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ويعانون من حالة إعياء وقيء ادعاء تناول طعام فاسد.

إدعاء تناول طعام فاسد 

وبسؤال الأولي والثانية أفادتا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة «جبنة» ونفتا الشبهة الجنائية  وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

اقرأ المزيد:

تسمم 4 أطفال بسبب وجبة «بامية» فاسدة في سوهاج

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تجديد حبس بائعة سمك وابنتها 45 يومًا في واقعة تسمم 67 شخصًا بالشرقية

تسمم 16 طفلا بأسيوط بعد تناول وجبة غذائية في فرح

تسمم أم وأطفالها الثلاثة يتسبب في «جلطة» للأب بالوادي الجديد
بقلم شيماء دراز