إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة برصيف على «الصحراوي الشرقي» ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة عبارة عن سحجات وكدمات واشتباه كسور، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب محطة كهرباء غياضة ببني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث على «صحراوي» بني سويف الشرقي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب محطة كهرباء غياضة، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من وليد محمد حسن، مقيم قرية جبل النور، 17 سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، ورمضان محمد حسن، 15 سنة، مقيم جبل النور، 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن، ومحمد حسن محمد، 45 سنة، مقيم جبل النور، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

وجرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.