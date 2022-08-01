أثناء دفاعه عن زوجته.. تشييع شاب لقى مصرعه طعناً بالدقهلية

شيع أهالي قرية «الجنينة»، التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، جنازة شاب لقى مصرعه متأثراً بإصاباته التي أودت بحياته، نتيجة الاعتداء عليه بطوبة في الرأس ثم الطعن بسلاح أبيض، بعد خلافه مع شاب من جيرانه، بعد أن تعرض بشتم زوجة المجني عليه، أثناء جلوسهما أمام منزلهما، وعندما تدخل الزوج واعترض على حديث الشاب لزوجته، استدعى اثنين من أصدقائه واعتدى عليه، مما تسبب في مصرعه.

التصريح بدفن شاب بقرية «الجنينة»

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق اليوم، بتسليم جثة الشاب إلى ذويه، بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعي من تشريح الجثة بمستشفى المنصورة الدولي، لبيان سبب الوفاة وما به من إصابات، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

واستقبل أهالي القرية الجثمان بحالة من الحزن الشديد، خاصةً وأن المتوفي من الشبان المشهود لهم بحسن الخلق في القرية، وسادت حالة من الحزن والبكاء بين أفراد أسرة الشاب المجني عليه.

تفاصيل مقتل شاب بقرية «الجنينة» على يد جاره

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع مشاجرة في قرية الجنينة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، بين كل من «أحمد م. أ.»، 19 سنة، و«أحمد محمد محمد أبو الخير»، 37 سنة، مما تسبب في مقتل الأخير بطعنة نافذة في الصدر، تم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة.

انتقل مأمور ضباط مباحث منية النصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة قيام المتهم بالتعدي على زوجة المجني عليه بالشتم، وقيامه بإلقاء طوبة في رأس المجني عليه، وعندما حاول شقيقه نقله إلى المستشفى، كان في انتظارهما المتهم بصحبة اثنين من أصدقائه، تعدوا عليهما بالأسلحة البيضاء، مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متنوعة.

وتمكنت مباحث منية النصر من إلقاء القبض على 3 متهمين، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاستصدار قرار بالتشريح، لمعرفه سبب الوفاة والتصريح بالدفن.