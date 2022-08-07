الأول على ثانوية المتفوقين ببني سويف: ليس لدي وقت للدروس الخصوصية

زغاريد وفرحة كبيرة سيطرت على أسرة الطالب حازم محمد عبد الحليم، ابن قرية عطف أفوة التابعة لمركز الواسطى، بعد حصوله على المركز الأول في الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في بني سويف، خاصة أنها الدفعة الأولى للمدرسة، واستقبلت الأسرة الأهل والأقارب للتهنئة بالتفوق.

أول مدرسة المتفوقين ببني سويف: ما وصلت له بفضل الله وأسرتي ومدرستي

بسعادة وترحاب يقف حازم محمد عبد الحليم عبد الحليم في استقبال المهنئين، برفقة والده الذي يعمل مذيعا ومدير مكتب إذاعة شمال الصعيد في بني سويف، ووالدته معلمة اللغة الإنجليزية، وأشقائه الثلاثة، حيث يقول حازم «أحمد الله على ما وصلت له، فهو فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى ومساندة ودعم أسرتي لي، وكذلك مدرسة المتفوقين وكل عناصر المنظومة التعليمية بها».

«حازم»: ليس لدينا وقت للدروس الخصوصية

وتابع «لحظة ورود رسالة مدرستي على البريد الإلكتروني الخاص بي من أسعد لحظات حياتي، فقد جاءتني الرسالة بتفوقي وحصولي على الترتيب الأول على المدرسة، وعلمت أن ترتيبي السادس على مستوى مدارس stem وهو كان نتاج مجهود وتعب، وكان لدي ثقة بالله في تفوقي، لأنه كانت لدي رغبة في التفوق، ولم يكن هناك اعتماد علي الدروس الخصوصة، لأن طبيعة الدراسة في المدرسة أننا نتواجد بداخلها طوال الأسبوع».

«حازم»: أرغب في الالتحاق بكلية الطب

وأضاف «أتطلع إلى الالتحاق بكلية الطب، وتحديدا تخصص المخ والجراحة، لأن لي شغف بهذا التخصص، وأتطلع لمساعدة الآخرين، فما أجمل أن تكون سببا بعد الله في شفاء المرضى وإدخال البهجة والسعادة في نفوس الآخرين».

والد «حازم» يروي رحلة تفوق نجله

ويقول محمد عبد الحليم والد الطالب المتفوق «حازم»، إن رحلة ابنه مع التفوق بدأت من خلال التحاقه بمدرسة الواسطى التجريبية للغات، وكان باستمرار يحتل المركز الأول أو الثاني على مستوى المدرسة، وبعدها التحق في المرحلة الأعدادية بمدرسة عطف أفوة الإعدادية، وكان ترتيبه الثاني على المدرسة، ومن أوائل إدارة الواسطى التعليمية، ثم التحق بمدرسة بني سويف للعلوم والتكنولوجيا أو ما يُطلق عليها «stem بني سويف».

وأضاف، أن مدرسة «stem» نموذج رائع للتعليم، إذ تشترط حصول الطالب في المرحلة الإعدادية على 98%، وكذلك الحصول علي الدرجة النهائية في اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات، وبعد ذلك يُعقد امتحان للطالب من خلال الوزارة في مركز التطوير التكنولوجي، ووقتها اجتاز ابني ذلك الاختبار وكان ترتيبه في القبول رقم 22 على مستوى الجمهورية، وبدأت رحلة جديدة في الحياة والتعليم من خلال هذه المدرسة، حيث يقيم فيها من يوم السبت والرجوع إلى الأسرة مساء الخميس، ويبقى مع الأسرة يوم الجمعة ثم يعود مرة أخرى إلى المدرسة.