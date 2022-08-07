قالت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان، إن الدورة التجارية لكليات التجارة على مستوى التجارة المصرية، هي تجارة قديمة منذ عام 1972م وكانت تتم على أساس عقد لقاءات بين المتخصصين في القطاع التجاري.

تطورت هذه الدورة على مدار السنوات المختلفة

وأضافت عميدة كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «تطورت هذه الدورة على مدار السنوات المختلفة وتستضيفها إحدى كليات التجارة على مستوى الجامعات لجميع كليات التجارة في الجامعات المصرية، ونشرف في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان أنها تستضيفها للمرة الأولى».

حالة من الحراك

وتابعت عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان: «هناك حالة من الحراك والاهتمام والحب والفاعليات والأنشطة بين طلاب كليات التجارة على مستوى الجامعات على مدار الأسبوع، بدأت منذ يوم الخميس واليوم نشهد حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة على مستوى الجامعات المصرية في رحاب جامعة حلوان».

وأكدت عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان على أن الدورة تضم الفاعليات والأنشطة المتعددة، مثل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية، مشددة على وجود حالة حراك في الهوية المصرية من خلال الأعمال التي يقدمها الطلاب، حيث تواكب التطورات التي حدث على المستوى المحلي والعالمي.

مبادرة لسماع صوت الشباب

وواصلت عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان: «أطلقنا مبادرة لسماع صوت الشباب على مستوى العالم بالتعاون مع مبادرة المليون شاب للتكيف مع المناخ، ومنذ نحو أسبوعين اشترك في المبادرة نحو 50 دولة على مستوى العالم، ونتمنى تقديم ورقة عمل في مؤتمر cop 27 لسماع صوت الشباب على مستوى العالم».

وأردفت عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان: «نحرص على معرفة رأي الشباب فيما يحدث من تغيرات مناخية، ونعرض عليهم تقديم آراء جديدة لعلاج قضية المناخ ونخرج منها بتحليل كامل للآراء والأدوار وما ينتظره الشباب وما يعرضه الشباب من أفكار بناءة في هذا الصدد، وبخاصة أن أكثر من 500 طالب وطالبة من جامعات مصرية يشاركون في الفعاليات، ونمنح لهم الفرصة بالحديث مع متخصصين في هذا المجال».