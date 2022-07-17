تأجيل دعوى طالب متهم بالتحرش في جامعة حلوان لجلسة 31 أغسطس

قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أحد الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان، والتي طالب فيها بوقف قرار الجامعة برسوبه عاما كاملا، وفصله من الكلية على خلفية ضبطه في وضعٍ مخلٍ مع زميلته داخل الحرم الجامعي، لجلسة 31 أغسطس المقبل.

الطالب بالفرقة الثالثة

وقال المحامي في دعواه، إن المدعي كان مقيدا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة - جامعة حلوان، في العام الجامعي 2019/2022، ونُسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضعٍ مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

وفي جلسة 28 يونيو 2020، أصدر مجلس التاديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية، وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

الطالب تفاجأ بقرار الفصل

وتفاجأ الطالب في بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، حتى تقدم بطلب تظلم إلى المطعون ضده الأول على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كل الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور، وكل القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة على نفيها فلم تسمع أقواله، ولم تُتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، وصدر القرار المطعون عليه، ما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.

كان الطالب أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ورُفضت، ومن ثم أقام المحامي هذا الطعن، وتدوال في جلساته إلى أنّ تم تأجيله لجلسة 31 أغسطس المقبل.