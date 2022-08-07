«مبادرة الإحلال»: تسليم 21480 سيارة جديدة تعمل بالغاز حتى يوليو الماضي

نجحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والتي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، في تسليم 21480 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يناير 2021 حتى نهاية الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بينما تسلمت أكثر من 21200 سيارة متقادمة تمهيدا لتخريدها في ساحات التخريد بالمحافظات المختلفة.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التابعة لوزارة المالية، أن المبادرة سلمت منذ إطلاقها في شهر يناير 2021 حتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 21480 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج.

سيارات تاكسي وملاكي ونقل

وتابع «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة التي تم تسليمها تتوزع بين سيارات التاكسي والملاكي والنقل، مشيرا إلى تسلم المبادرة أكثر من 40 ألف طلب إحلال عبر الموقع الرسمي للمبادرة على الإنترنت.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المباردة الرئاسية، أن السيارات الجديدة التي تم تسليمها موزعة بين 7160 سيارة ماركة «نيسان»، و5380 سيارة ماركتي «لادا» و«بي واي دي»، إضافة إلى 2115 سيارة ماركة «شيفرولية»، علاوة على 1785 سيارة ماركة «هيونداي».

وحول السيارات النقل، أوضح «عوض» تسليم 2335 سيارة من ماركتي «شيري» و«تيجو»، و1375 سيارة ماركة « شيري أريزو»، إضافة إلى 725 سيارة «كينج لونج»، وأخيراً 605 سيارات ماركة «زيمكس».

مراحل المبادرة

وانطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر يناير 2021، في مرحلة أولى تستهدف استبدال 250 ألف سيارة متقادمة بأخرى جديدة، للحفاظ على البيئة وتخفيف الأعباء على عاتق الموازنة العامة للدولة.