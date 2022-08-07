«استقلت وزرعت أرضي».. «عيسى» لـ«الطلاب»: عيدوا السنة لو مجبتوش مجموع

«بعد ما اتخرجت اشتغلت معيد في الجامعة بـ 25 جنيه وسبتها وزرعت أرض أبويا»، كان هذا تعليق رجل الأعمال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عند سؤاله عن كيف سارت حياته بعد الثانوية العامة، والتي استطاع من خلالها الحصول على مجموع 70% ودخول كلية الهندسة.

عُينت معيدا في الجامعة براتب 25 جنيها

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب دخوله كلية الهندسة وتخرجه في قسم الغزل والنسيج تم تعيينه في الجامعة كمعيد براتب 25 جنيها بعد إضافة البدل الهندسي إليه، وعقب ذلك توفي والده وكان هو الابن الوحيد ولم يرغب في ترك أرض والده تنهار وتبور، لذلك قدم استقالته من العمل الجامعي وذهب ليزرع وينمي أرض والده، حيث كان يحتاج إكماله للحصول على الدرجات العلمية كدكتور في الجامعة الكثير من المصروفات والوقت وهو ما لم يكن يمتلكه في ذلك الوقت.

ولفت إلى أنه عقب بدء زراعة الأرض أعطى المحصول للمصدرين لتصدير المنتج للخارج، ثم تدرج في العمل ووسع أعماله حتى أصبح هو من أحد المصدرين للخارج حتى وصل إلى منصبه الحالي.

وأشار إلى أنه على من أنهى مرحلته الثانوية أن يفكر بشكل دقيق عن احتياجات سوق العمل في الوقت الحالي وما المجال الذي يرغب ويحب أن يعمل به، خاصة وأن المجالات في أسواق العمل في الوقت الحالي أصبحت أكثر اتساعا وبها الكثير من الفرص، خاصة في المجالات التي تتعلق بالتكنولوجيا والرقمنة والطب والكمبيوتر وإدارة الأعمال.

نصائح في حالة عدم الحصول على المجموع المطلوب

وأضاف «لو مجبتش مجموع تدخل بيه المجال اللي بتحبه فأكيد في حل آخر»، حيث أكد أنه يمكن دخول أي كلية متاحة أو دراسة أكثر مجال تفضله وعقب ذلك يمكنك دراسة المجال الذي ترغب فيه من خلال التدريب والدورات التدريبية، وإذا لم تستطع ذلك فالحل الآخر غير المستحب هو إعادة العام الخاص بالثانوية العامة، وهو ما فعله عيسى ليلتحق بالهندسة التي تركها عقب ذلك.