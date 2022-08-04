ضبط نصف طن دقيق مدعم داخل مخبز بالإسكندرية للتربح غير المشروع

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عبر إدارة تموين العامرية، من ضبط أحد المخابز البلدية اليوم الخميس، لقيامه بتجميع نصف طن دقيق بلدى مدعم، بغرض التربح غير المشروع، وذلك عقب توجيهات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية، ومتابعة حركة الدقيق البلدي المدعم، حفاظاً على مقدرات الدولة.

تفاصيل ضبط نصف طن دقيق مدعم بالإسكندرية

بدأت الواقعة حين قامت إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير إدارة تموين العامرية، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بشن حملات تموينية على المخابز البلدية في نطاق الإدارة.

وبحسب بيان تموين الإسكندرية، فإن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بمنطقة العامرية، قام بتجميع عدد 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي نصف طن دقيق، بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وضع المخابز في الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يجري احتساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم ومراجعتها بصورة دائمة، من كل النواحي، سواء الكهرباء أو غيرها من العناصر.

وأكد وكيل تموين الإسكندرية أن نسبة كبيرة من المخابز لم تعد تعمل بالسولار، وأصبحت تعمل بالغاز الطبيعي، وإن ظلت نسبة قليلة منها لازالت تعمل بالسولار، موضحًا أن نسبة المخابز التي تعمل بالسولار في الإسكندرية، لا تتجاوز 10%، من إجمالي عدد المخابز في المحافظة، إذ يوجد من 180 لـ200 مخبز فقط يعملون بالسولار.