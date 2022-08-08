حظك اليوم برج السرطان الاثنين 8-8-2022 عاطفيا ومهنيا

في سوق العمل يجب أن تنتبه لحقوقك عزيزي مولود برج السرطان، وفق توقعات وحظك اليوم خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب هذا البرج الذي يتم بالشجاعة الكبيرة فهو يستطيع أن يواجه أي موقف صعب، كما أنه يستطيع أن يكون قائدا ناجحا في العمل.

ووفق رؤية خبراء الفلك، فإن مواليد وأصحاب برج السرطان أشخاص يتسمون بالنجاح الشديد في عملهم ويرجع ذلك لكونهم مخلصون بشكل كبير ويتقنون أعمالهم لأبعد حد مما يجعلهم يحققون نجاحا كبيرا.

وينتمى الكثير من المشاهير لهذا البرج الرومانسي العاطفي، ومن بينهم اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، واليوم تستعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان اليوم الاثنين 8 أغسطس:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالحماس ويجعلانك مميزا وتجذب إليك الكثيرين، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.