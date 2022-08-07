الإحصاء: 18.9% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL في يونيو 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2020/2021، وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:

خدمات الإنترنت والهاتف المحمول

- بلغ عـدد مشتركي الإنترنت عـن طـريق ADSL نحو 9,5 مليون مشترك في يونيو 2021 مقابل 8,0 مليون مشترك في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 18,9%.

- بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 59.7 مليون مستخدم في يونيو 2021 مقابل 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.8%.

- بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق USB Modem 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 مقابل 2,2 مليون مستخدم في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42,4%.

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,6 مليون خط في يونيو 2021 مقابل 96,6 مليون خـط في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2,1%.

إحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية

- السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط العاملة بها:

بلغ عدد السنترلات 1199 عام 2020 / 2020 مقابل 1553 عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22,8%.

بلغت حمولة السنترالات 23,3 مليون خط عام 2020/2021 مقابل 22,8 مليون خط عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2,2%.

بلغ عدد الخطوط 12,8 مليـون عام 2020/2021 مقابل 11,0 مليون عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 15,7%.

توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية

ـ بلغ عدد الخطـوط التليفونية بالقطاع الحكومي 94,0 ألف خط عام 2020/2021 مقابل 106,1 مليون عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 11,4%.

ـ بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 407,5 ألف عام 2020/2021 مقابل 469,2 ألف عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 13,1%.

- بلغ عدد الخطوط التليفونية بالمنازل 6,7 مليون عام 2020/2021 مقابل 6,8 مليون عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 0,3%.

بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 262 عام 2020/2021 مقابل 283 عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 7,4%.