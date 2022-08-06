قرض السلع المعمرة في 3 بنوك للمقبلين على الزواج.. يصل لـ500 ألف جنيه

يبحث الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج عن فرصة لتجهيز منازلهم بأقل تكلفة وعلى فترات سداد طويلة، وتقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، قرض السلع المعمرة بأقل سعر فائدة للعملاء لتلبية احتياجاتهم في تجهيز منازلهم من الأجهزة وغيرها من السلع.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير أفضل 3 قروض للسلع المعمرة في بنوك (بنك مصر، بنك القاهرة، بنك فيصل الإسلامي).

1- قرض السلع المعمرة من بنك مصر

- قيمة قرض السلع المعمرة تصل إلى 250 ألف جنيه.

- مدة سداد قرض السلع المعمرة: من 6 شهور إلى 8 سنوات.

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر:

- المصاريف الإدارية: 1.5% من قيمة القرض.

- الدخل الشهري لا يقل عن 2000 جنيه.

- السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عامًا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء ، غاز ، تليفون، مياه).

بالنسبة للموظفين المستندات المطلوبة: (شهادة حديثة بالراتب، جواب تحويل الراتب).

بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة المستندات المطلوبة: (سجل تجاري، البطاقة الضريبية، كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور).

2- قرض السلع المعمرة من بنك القاهرة:

- قيمة قرض قرض السلع المعمرة: من 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف.

- مدة السداد: من 6 شهور إلى 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك القاهرة:

- المصاريف الإدارية: 2.5% من قيمة القرض.

- الدخل الشهري لا يقل عن 1000 جنيه.

- السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك القاهرة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- إيصال مرافق حديث (كهرباء ، غاز ، تليفون – مياه)

بالنسبة للموظفين المستندات المطلوبة:

- شهادة حديثة بالراتب

- جواب تحويل الراتب

بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة المستندات المطلوبة:

- سجل تجاري

- البطاقة الضريبية

- كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور

3- قرض السلع المعمرة من بنك فيصل الإسلامي:

- قيمة قرض السلع المعمرة: تصل إلى 150 ألف جنيه.

- مدة سداد القرض: 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك فيصل الإسلامي:

المصاريف الإدارية: من 1% إلى 1.5% من قيمة القرض.

- السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

- الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك فيصل الإسلامي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- إيصال مرافق حديث (كهرباء ، غاز ، تليفون – مياه).

بالنسبة للموظفين المستندات المطلوبة:

- شهادة حديثة بالراتب

- جواب تحويل الراتب

بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة المستندات المطلوبة:

- سجل تجاري

- البطاقة الضريبية

- كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور