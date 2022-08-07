أولى جلسات محاكمة مدرس متهم بالتحرش بطالبة في درس خصوصي 27 أغسطس

حددت محكمة الاستئناف، يوم 27 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة في منطقة حدائق الأهرام، أثناء إعطائها درسا خصوصيا في شقتها.

الاتهامات الموجهة للمتهم

ووجهت النيابة العامة للمتهم «خالد. م»، 41 عاما، تهمة التحرش بالطالبة المجني عليها «سلمي. م» وهتك عرضها في 11 أبريل من العام الجاري، وكان ذلك بالقوة، حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها، بأن استغل وجود الفتاة حال تلقينها مادة دراسية في مسكنها، وباغتها بأن استطالت يده إلى أماكن من جسدها «يدها وساقها»، فأخل بذلك بحيائها إخلالا جسيما على النحو المبين بالتحقيقات.

فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، رصدت مقطع فيديو «بث مباشر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من قبل إحدى السيدات تتهم فيه مدرسا بالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي بمنطقة حدائق الأهرام، وتم القبض على المتهم وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأدلى باعترافاته أمام النيابة العامة التي شرعت في سؤاله فأجاب أنه يدعي «خ»، ويبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل موظفًا ببنك الدم في الفترة الصباحية ومدرسًا خصوصيًا في الفترة المسائية.